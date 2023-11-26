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  1. В Украине

Ряд городов временно оккупированной части Донецкой области полностью обесточен из-за атаки на ТЭС

09:19, 26 ноября 2023
Из-за атаки на Старобешевскую ТЭС в нескольких городах на временно оккупированной территории исчезла электроэнергия.
Ряд городов временно оккупированной части Донецкой области полностью обесточен из-за атаки на ТЭС
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В воскресенье, 26 ноября, в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью исчезла электроэнергия. Об этом сообщают местные паблики.

Так, света нет в Мариуполе, Волновахе, Донском, Новотроицком, Докучаевске, Оленевке, Тельманово, Макеевке, Енакиево. Также пишут жители Тореза, Шахтерска, Новоазовска и Седово.

В Мариуполе, кроме отсутствия света, прекращается подача воды и нет отопления.

«Сообщают, что это из-за обстрела Донецка», - отметили в местных пабликах.

В сети пишут, что обстреляли электростанции на оккупированной территории.

По информации местных СМИ, ночью "был прилет" в Старобешевске ТЭС Донецкой области.

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