Низка міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю знеструмлена через атаку на ТЕС

Через атаку на Старобешівську ТЕС у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія.

У неділю, 26 листопада, у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електроенергія. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, світла немає у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому. Також пишуть жителі Тореза, Шахтарська, Новоазовська та Сєдово.

Додається, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення.

«Повідомляють, що це через обстріл Донецька», - зазначили у місцевих пабліках.

За інформацією місцевих ЗМІ, вночі «був приліт» у Старобешівську ТЕС Донецької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.