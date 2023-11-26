Низка міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю знеструмлена через атаку на ТЕС

У неділю, 26 листопада, у низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електроенергія. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Так, світла немає у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому. Також пишуть жителі Тореза, Шахтарська, Новоазовська та Сєдово.
Додається, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення.
«Повідомляють, що це через обстріл Донецька», - зазначили у місцевих пабліках.
За інформацією місцевих ЗМІ, вночі «був приліт» у Старобешівську ТЕС Донецької області.
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