Для домашніх тварин готують цифрові ветпаспорти: чи доведеться міняти старі документи

Чи доведеться власникам котів і собак переоформлювати ветеринарні документи після запуску нової системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Домашнім тваринам планують створити єдину цифрову базу, де зберігатимуться дані про власника, вакцинацію та ветеринарні документи. Одне з питань, яке вже виникає у власників котів і собак, — що буде з уже виданими ветеринарними паспортами. «Судово-юридична газета» з'ясувала, чи доведеться оформлювати нові документи після запуску нової системи.

Йдеться про дворічний експериментальний проєкт із удосконалення ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, який уже затвердив Кабмін. Він передбачає створення єдиної цифрової системи, де зберігатиметься інформація про домашніх тварин, їхніх власників, вакцинацію та ветеринарні документи. За задумом, це має спростити доступ до ветеринарних послуг, допомогти швидше повертати загублених тварин власникам, покращити контроль за вакцинацією проти сказу та централізовано вести облік безпритульних тварин.

Чи потрібно буде оформлювати новий ветеринарний паспорт

Ні. Експериментальний проєкт не передбачає повторного оформлення ветеринарних паспортів.

Натомість нова система забезпечить можливість перенесення інформації з чинних ветеринарних паспортів до державного реєстру.

Як зазначається у роз'ясненні до проєкту, це дозволить власникам перейти до нової цифрової системи без повторного оформлення документів.

Як переноситимуть інформацію

Вносити інформацію до державного реєстру будуть ветеринарні лікарі державних і приватних клінік, які працюватимуть із системою.

Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно — ветеринарний лікар лише зчитає інформацію та внесе її до реєстру.

Що зміниться для власників

Після реєстрації інформація про домашню тварину, її власника, вакцинацію, ветеринарні документи та інші необхідні відомості зберігатиметься в єдиній цифровій системі.

Це дозволить швидко відновити інформацію у разі втрати паперового ветеринарного паспорта, а також зробить ветеринарні послуги більш зручними для власників.

У перспективі після успішної реалізації експериментального проєкту Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації працюватимуть над інтеграцією цифрового ветеринарного паспорта до застосунку «Дія».

Варто зазначити, що масового запуску нової системи поки що немає. Вона впроваджуватиметься поетапно: спочатку через пілотування у державних ветклініках, потім до неї поступово підключатимуться приватні ветеринарні заклади. Цифровий ветпаспорт у «Дії» планують запровадити лише після завершення експериментального проєкту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.