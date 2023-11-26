В россии заявили об атаке беспилотников: фото и видео

В рф заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксирован 21 дрон.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, в россии заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксирован 21 дрон. Об этом сообщают росСМИ.

Ночью атаку беспилотников подверглась московская область. Однако, по сообщению пропагандистов, их якобы сбила ПВО. При этом в области повреждены три здания.

Известно, что из-за атаки приостановили работу местные аэропорты Внуково и Домодедово.

Российское минобороны заявляет, что ПВО сбила 9 дронов, двигавшихся на москву.

Также в Туле беспилотник попал в квартиру на 12 этаже. Пострадал один человек – у него травма стопы.

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