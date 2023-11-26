Киев был близок к отключениям света из-за атаки дронами, - Кудрицкий

По словам главы Укрэнерго, из-за повреждений в столице «были близки к тому, чтобы ввести отключение».

В Киеве был риск отключения электроэнергии 25 ноября. Российские оккупанты во время атаки повредили инфраструктуру. Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По словам Кудрицкого, из-за повреждений в столице «были близки к тому, чтобы ввести отключение».

«Несколько мощных магистральных линий электропередач, питающих город и города вокруг, были повреждены и отключились. Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений», — отметил глава Укрэнерго.

Он добавил, что уже работают две мощные магистральные линии. Пока угроза отключения света отсутствует.

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