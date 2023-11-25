Вночі ворог використав чорні шахеди: у Повітряних силах пояснили, чи могли це бути нові реактивні дрони

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що ворог постійно модернізує шахеди.

Фото з Телеграм-каналів

Під час потужної нічної шахедної атаки ворог вперше використав ударні дрони чорного кольору. Але це не були нові реактивні дрони, які раніше представив Іран. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У мережі публікували багато фото і відео, де видно дрони чорного кольору.

"Це не є реактивні (шахеди, - ред.). Іран показав перспективну модель цього шахеду, невідомо, в якій кількості їх виготовляють і т.д., яка буде доля цього реактивного БПЛА", - сказав Ігнат.

За його словами, окупанти постійно модернізують шахеди. Можливо, чорний колір використали для того, щоб ускладнити роботу ППО.

"Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір - зрозуміло, чому", - пояснив він.

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