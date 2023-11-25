Ночью враг использовал черные шахеды: в Воздушных силах объяснили, могли ли это быть новые реактивные дроны

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что враг постоянно модернизирует шахеды.

Фото из Телеграм-каналов

Во время мощной ночной атаки враг впервые использовал ударные дроны черного цвета. Но это не были новые реактивные дроны, ранее представленные Ираном. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В сети публиковали много фото и видео, где видны дроны черного цвета.

"Это не реактивные (шахеды, - ред.). Иран показал перспективную модель этого шахеда, неизвестно, в каком количестве их производят и т.д., какова будет судьба этого реактивного БПЛА", - сказал Игнат.

По его словам, оккупанты постоянно модернизируют шахеды. Возможно, черный цвет был использован для того, чтобы усложнить работу ПВО.

"Они по-прежнему совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, которые делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет - разумеется, почему", - объяснил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.