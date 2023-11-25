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  1. В Украине

Ночью враг использовал черные шахеды: в Воздушных силах объяснили, могли ли это быть новые реактивные дроны

14:21, 25 ноября 2023
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что враг постоянно модернизирует шахеды.
Ночью враг использовал черные шахеды: в Воздушных силах объяснили, могли ли это быть новые реактивные дроны
Фото из Телеграм-каналов
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Во время мощной ночной атаки враг впервые использовал ударные дроны черного цвета. Но это не были новые реактивные дроны, ранее представленные Ираном. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В сети публиковали много фото и видео, где видны дроны черного цвета.

"Это не реактивные (шахеды, - ред.). Иран показал перспективную модель этого шахеда, неизвестно, в каком количестве их производят и т.д., какова будет судьба этого реактивного БПЛА", - сказал Игнат.

По его словам, оккупанты постоянно модернизируют шахеды. Возможно, черный цвет был использован для того, чтобы усложнить работу ПВО.

"Они по-прежнему совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, которые делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет - разумеется, почему", - объяснил он.

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