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  1. В Украине

Сбил патрульного и скрылся с места ДТП: в Киеве начали уголовное производство в отношении водителя

14:18, 25 ноября 2023
Чтобы задержать водителя, который сбил полицейского, правоохранители проводили специальную операцию.
Сбил патрульного и скрылся с места ДТП: в Киеве начали уголовное производство в отношении водителя
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Как ранее мы писали, в Киеве задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии.

Полиция Киева сообщила, что было возбуждено уголовное производство. Действия нарушителя квалифицированы следователем по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отметили, что 24 ноября по ул. Харьковское шоссе водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на сотрудника управления патрульной полиции, занимавшегося оформлением ДТП.

В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате специальной полицейской операции водитель был задержан на ул. Горловский.

«От прохождения обследования он отказался.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь водителю может грозить наказание до трех лет лишением свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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