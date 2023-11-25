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У депутата Ровенского облсовета обнаружили незадекларированное состояние более 4 млн долларов, — ГБР

18:19, 25 ноября 2023
Правоохранители также нашли у депутата три элитных автомобиля, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe.
У депутата Ровенского облсовета обнаружили незадекларированное состояние более 4 млн долларов, — ГБР
Фото: ГБР
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У депутата Ровенского областного совета, который также является заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», обнаружили незадекларированное состояние на миллионы долларов. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отмечается, что мужчина до февраля 2023 занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Потом занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП «Леса Украины». Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться миллионами долларов.

Правоохранители провели обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. В ходе следственных действий обнаружено и изъято наличными свыше 4 млн долларов США в разной валюте.

Силовики также нашли три элитных автомобиля Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe. Кроме того, обнаружены золотые монеты, слитки золота, два пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных фигуранту.

Мужчине объявили подозрение в незаконном обогащении. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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