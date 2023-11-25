Приют ВПЛ: за октябрь более 90 000 владельцев жилья получат компенсации

Общая сумма компенсации составит более 100 миллионов гривен.

Фото: bogo-rada.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что за октябрь более 90 тысяч владельцев жилья получат компенсации за убежище ВПЛ. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Общая сумма компенсации будет составлять более 107,6 миллиона гривен.

«Речь идет о возмещении стоимости коммунальных услуг 90 337 владельцам жилья, которые бесплатно приютили 239 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Чтобы принять участие в этой программе, необходимо зарегистрироваться на сайте «Убежище» и разместить объявление о предоставлении временного жилья внутренним переселенцам», - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что по программе «Приют» предусмотрена компенсация коммунальных услуг в размере около 450 гривен в месяц (14,77 гривны в день) за безвозмездное размещение одного ВПЛ.

Ранее сообщалось, что правительство усовершенствовало порядок выплат ВПЛ.

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