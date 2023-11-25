Прихисток ВПО: за жовтень понад 90 000 власників житла отримають компенсації

Загальна сума компенсації становитиме понад 100 мільйонів гривень.

Фото: bogo-rada.gov.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що за жовтень понад 90 тисяч власників житла отримають компенсації за прихисток ВПО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Загальна сума компенсації становитиме більш ніж 107,6 мільйона гривень.

«Йдеться про відшкодування вартості комунальних послуг 90 337 власникам житла, які безкоштовно прихистили 239 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Щоб взяти участь у цій програмі, необхідно зареєструватися на сайті «Прихисток» і розмістити оголошення про надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям», - сказано у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що за програмою «Прихисток» передбачена компенсація комунальних послуг у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за безоплатне розміщення одного ВПО.

Раніше Уряд удосконалив порядок виплат ВПО.

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