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  1. В Україні

Які витрати можна включити до податкової знижки: роз’яснення

16:21, 25 листопада 2023
У ДПС пояснили, що сума податкової знижки, нарахована працівнику у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата.
Які витрати можна включити до податкової знижки: роз’яснення
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Податкова служба у Львівській області пояснила, які витрати можна включити до податкової знижки. 

Зазначається, що право на податкову знижку визначено ст. 166 ПКУ, а також  надає перелік витрат, які можна включити до податкової знижки:

  • частину процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям; 
  • сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі за договором довгострокового навчання; 
  • суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій; 
  • суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини; 
  • суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу; 
  • суми витрат у вигляді орендної плати (для внутрішньо переміщених осіб); 
  • суми витрат на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19; 
  • сума фактично понесених витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті. 

Cума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

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