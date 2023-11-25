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  1. В Україні

Кабмін ухвалив важливу постанову для роботи Агенції закупівель у сфері оборони

13:19, 25 листопада 2023
Уряд затвердив порядок використання коштів для створення статутного капіталу Агенції закупівель.
Кабмін ухвалив важливу постанову для роботи Агенції закупівель у сфері оборони
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Міністерство оборони України повідомило, що Кабінет Міністрів прийняв фінальну постанову для роботи «Агенції закупівель у сфері оборони». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що цією постановою Уряд затвердив порядок використання коштів для створення статутного капіталу державного підприємства Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони».

Це один з фінальних кроків, необхідних для повноцінної роботи агенції.

 «Агенція - наш новий системний інструмент. Постанова надає держпідприємству ресурси для запуску операційної діяльності. Наша мета – розбудова справедливого та прозорого процесу закупівель для Збройних Сил», – заявив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, 30 жовтня Міністр оборони підписав контракт із керівником Агенції та призначив керівником Арсена Жумаділова. Підприємство має перебрати на себе усі обов’язки та запустити усі процеси тилових закупівель для ЗСУ. Закупівлі Агенція здійснювати вже з бюджету за 2024 рік.

До кінця 2023 року, Міноборони закриватиме закупівлі для Збройних сил за заявками про нагальну потребу. Наразі вже проторгувано 30 лотів із забезпечення війська харчуванням на перший квартал 2024 року. Також оголосили тендери на закупівлю засобів індивідуального захисту: активні навушники, хімічні та електричні грілки, бронежилети та шоломи.

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