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Кабмин принял важное постановление для работы Агентства закупок в сфере обороны

13:19, 25 ноября 2023
Правительство утвердило порядок использования средств для создания уставного капитала Агентства закупок.
Кабмин принял важное постановление для работы Агентства закупок в сфере обороны
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Министерство обороны сообщило, что Кабинет Министров принял финальное постановление для работы «Агентства закупок в сфере обороны». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что этим постановлением правительство утвердило порядок использования средств для создания уставного капитала государственного предприятия Минобороны «Агентство закупок в сфере обороны».

Это один из финальных шагов, необходимых для полноценной работы агентства.

  «Агентство – наш новый системный инструмент. Постановление предоставляет госпредприятию ресурсы для запуска операционной деятельности. Наша цель – развитие справедливого и прозрачного процесса закупок для Вооруженных Сил», – заявил заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, 30 октября Министр обороны подписал контракт с руководителем Агентства и назначил руководителем Арсена Жумадилова. Предприятие должно взять на себя все обязанности и запустить все процессы тыловых закупок для ВСУ. Покупки Агентство осуществлять уже из бюджета за 2024 год.

До конца 2023 года Минобороны будет закрывать закупки для Вооруженных сил по заявкам о необходимости. В настоящее время уже проторговано 30 лотов по обеспечению войска питанием на первый квартал 2024 года. Также объявили тендеры на закупку средств индивидуальной защиты: активные наушники, химические и электрические грелки, бронежилеты и шлемы.

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