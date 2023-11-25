Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

Ввоз гуманитарной помощи в Украину: с 1 декабря заработает цифровой механизм

15:20, 25 ноября 2023
Получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
Ввоз гуманитарной помощи в Украину: с 1 декабря заработает цифровой механизм
Фото: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

С 1 декабря в Украине будет работать новый цифровой механизм ввоза гуманитарной помощи в страну, передает правительственный портал.

Получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. В то же время продлится переходный период с возможностью подачи бумажной декларации до 1 апреля следующего года. Форма и содержание декларации остаются одинаковыми в обоих механизмах.

Электронная система позволит создать прозрачный учет гуманитарной помощи, облегчить процедуру ее ввоза и распределения, а также исключит возможность злоупотребления во время ввоза и использования гуманитарки.

Отменяются гарантийные письма от военных, а также запросы на поставку и все другие справки. Также упрощается отчет - теперь отчет можно формировать в цифровой системе на основе деклараций, а большинство данных подтянется автоматически.

Как завозить гуманитарку с 1 декабря? Как и прежде.

Новый цифровой способ:

Зарегистрироваться или войти в “Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи”

Заполнить декларацию с перечнем товаров

Система предоставит уникальный код, который нужно сообщить во время таможенного оформления

Распределить помощь

Отчитаться о целевом использовании онлайн

Бумажный способ:

Заполнить бумажную декларацию по правилам, действующим с 1 марта 2022 года.

Использование этого способа возможно до 1 апреля 2024 года.

В Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомогиВ Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомогиВ Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомогиВ Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомогиВ Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги

Ранее сообщалось, как ввезти гуманитарную помощь с 1 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва