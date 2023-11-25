Ввоз гуманитарной помощи в Украину: с 1 декабря заработает цифровой механизм

С 1 декабря в Украине будет работать новый цифровой механизм ввоза гуманитарной помощи в страну, передает правительственный портал.
Получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. В то же время продлится переходный период с возможностью подачи бумажной декларации до 1 апреля следующего года. Форма и содержание декларации остаются одинаковыми в обоих механизмах.
Электронная система позволит создать прозрачный учет гуманитарной помощи, облегчить процедуру ее ввоза и распределения, а также исключит возможность злоупотребления во время ввоза и использования гуманитарки.
Отменяются гарантийные письма от военных, а также запросы на поставку и все другие справки. Также упрощается отчет - теперь отчет можно формировать в цифровой системе на основе деклараций, а большинство данных подтянется автоматически.
Как завозить гуманитарку с 1 декабря? Как и прежде.
Новый цифровой способ:
Зарегистрироваться или войти в “Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи”
Заполнить декларацию с перечнем товаров
Система предоставит уникальный код, который нужно сообщить во время таможенного оформления
Распределить помощь
Отчитаться о целевом использовании онлайн
Бумажный способ:
Заполнить бумажную декларацию по правилам, действующим с 1 марта 2022 года.
Использование этого способа возможно до 1 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, как ввезти гуманитарную помощь с 1 декабря.
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