В Киеве 26 и 27 ноября прогнозируют сильные снегопады: как будут работать школы и детские сады

Киевлян просят воздержаться от поездок на своих авто и пользоваться общественным транспортом.

Источник фото: КГГА

В воскресенье, 26 ноября, и в понедельник, 27 ноября, в Киеве метеорологи прогнозируют сильные снегопады и гололедицу.

В КГГА пишут, что по прогнозу Укргидрометцентра, днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова, усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

В связи с прогнозируемыми снегопадами въезд крупногабаритного транспорта в столицу в пиковые утренние часы понедельника ограничат.

В связи с ухудшением погодных условий 27 ноября столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате. Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Киевлян просят воздержаться от поездок на своих авто и пользоваться общественным транспортом. Не парковать автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах – будет работать коммунальная спецтехника.

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