Что нужно знать о ценах на номерные знаки

20% номерных знаков, выданных в текущем году, были платными.

20% номерных знаков, выданных Главным сервисным центром в текущем году, были платными. Об этом рассказали в МВД.

Самой популярной комбинацией для водителей остается 7777. На 6666 наблюдается, наоборот, – меньший спрос, отмечают в МВД. Платные номера выдают только по желанию водителей.

«Для того, чтобы урегулировать спрос на фактическое наличие номерных знаков, Кабмин принял постановление об изменении стоимости платных номерных знаков», - говорится в сообщении.

Также водители могут выбрать и предварительно забронировать комбинацию цифр из обычных номерных знаков. Это обойдется в 360 грн.

Кроме того, подчеркивают в МВД, есть возможность заказать индивидуальный номерной знак (например, ваше имя, фамилию или отдельное слово). Такой номерной знак не может содержать более 8 символов. Его стоимость будет составлять около 1 тыс. грн.

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