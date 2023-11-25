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Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

Что нужно знать о ценах на номерные знаки

15:40, 25 ноября 2023
20% номерных знаков, выданных в текущем году, были платными.
Что нужно знать о ценах на номерные знаки
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20% номерных знаков, выданных Главным сервисным центром в текущем году, были платными. Об этом рассказали в МВД.

Самой популярной комбинацией для водителей остается 7777. На 6666 наблюдается, наоборот, – меньший спрос, отмечают в МВД. Платные номера выдают только по желанию водителей.

«Для того, чтобы урегулировать спрос на фактическое наличие номерных знаков, Кабмин принял постановление об изменении стоимости платных номерных знаков», - говорится в сообщении.

Также водители могут выбрать и предварительно забронировать комбинацию цифр из обычных номерных знаков. Это обойдется в 360 грн.

Кроме того, подчеркивают в МВД, есть возможность заказать индивидуальный номерной знак (например, ваше имя, фамилию или отдельное слово). Такой номерной знак не может содержать более 8 символов. Его стоимость будет составлять около 1 тыс. грн.

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