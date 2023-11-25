Що потрібно знати про ціни на номерні знаки

20% номерних знаків, виданих у поточному році, були платними.

20% номерних знаків, що видав Головний сервісний центр у поточному році, були платними. Про це розповіли у МВС.

Найпопулярнішою комбінацією для водіїв залишається 7777. На 6666 спостерігається, навпаки, – менший попит, зазначають у МВС. Платні номери видають виключно за бажанням водіїв.

«Для того, щоб врегулювати попит на фактичну наявність номерних знаків, Кабмін прийняв постанову щодо зміни вартість платних номерних знаків», - сказано у повідомленні.

Також кермувальники можуть обрати й попередньо забронювати комбінацію цифр зі звичайних номерних знаків. Це обійдеться у 360 грн.

Крім того, наголошують у МВС, є можливість замовити індивідуальний номерний знак (наприклад, ваше ім'я, прізвище чи окреме слово). Такий номерний знак не може мати понад 8 символів. Його вартість становитиме близько 1 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.