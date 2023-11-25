Пенсійний фонд пояснив, як боржникам отримати субсидію

Боржнику можуть призначити субсидію, якщо документально підтверджено сплату заборгованості.

Фото: tsn.ua

Пенсійний фонд України розповів, у яких випадках може бути призначено житлову субсидію, якщо домогосподарство має заборгованість зі сплати комунальних послуг. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн)», - сказано у повідомленні.

У ПФ також додали, якщо документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію, або споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі) житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

Також стало відомо, в яких випадках можуть позбавити субсидії перед опалювальним сезоном.

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