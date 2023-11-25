Вилучав мисливську зброю у жителів Балаклії: оголошено підозру псевдополіцейському

Вилучену зброю зловмисник передавав окупантам.

На Харківщині заочно повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, мешканець Балаклії під час окупації міста добровільно зайняв посаду «и.о. бойца специального отделения быстрого реагирования управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

Псевдополіціянт забезпечував охорону та контрольно–пропускний режим адміністративної будівлі «народної міліції».

Проте найголовнішим його завданням було вилучення у місцевих мешканців мисливської зброї, яку він передавав окупантам.

«Нині колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук», - сказано у повідомленні.

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