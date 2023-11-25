Изымал охотничье оружие у жителей Балаклеи: объявлено подозрение псевдополицейскому

Изъятое оружие злоумышленник передавал оккупантам.

В Харьковской области заочно сообщено о подозрении 34-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, житель Балаклеи во время оккупации города добровольно занял должность «и.о. бойца специального отделения быстрого реагирования управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

Псевдополицейский обеспечивал охрану и контрольно-пропускной режим административного здания «народной милиции».

Однако главной его задачей было изъятие у местных жителей охотничьего оружия, которое он передавал оккупантам.

«В настоящее время коллаборант скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск», - говорится в сообщении.

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