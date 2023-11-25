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Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

Изымал охотничье оружие у жителей Балаклеи: объявлено подозрение псевдополицейскому

13:40, 25 ноября 2023
Изъятое оружие злоумышленник передавал оккупантам.
Изымал охотничье оружие у жителей Балаклеи: объявлено подозрение псевдополицейскому
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В Харьковской области заочно сообщено о подозрении 34-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, житель Балаклеи во время оккупации города добровольно занял должность «и.о. бойца специального отделения быстрого реагирования управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

Псевдополицейский обеспечивал охрану и контрольно-пропускной режим административного здания «народной милиции».

Однако главной его задачей было изъятие у местных жителей охотничьего оружия, которое он передавал оккупантам.

«В настоящее время коллаборант скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск», - говорится в сообщении.

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