В Киеве временно изменили маршрут курсирования автобусов и троллейбусов, карта

Изменения движения по маршруту курсирования автобусов и троллейбусов будут до 5 ноября.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что с 25 ноября и ориентировочно по 5 декабря на пересечении улиц Полярной и Богатырской общественный транспорт будет курсировать с изменениями. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, будет закрыто движение троллейбусов маршрута №32.

Вместо этого организуют временный автобусный маршрут № 32-ТР «Ул. Северная – ул. Сошенко»: ул. Северная – просп. Владимира Ивасюка – ул. Героев Днепра – местный проезд по ул. Богатырской, разворот у Большой Кольцевой дороги – ул. Богатырская – ул. Полярная – пл. Тараса Шевченко – ул. Сошенко.

Также на этот период будет организовано движение:

автобусов маршрута №99 – ст. г. «Минская» – ул. Левка Лукьяненко – просп. Оболонский – ул. Левка Лукьяненко – ул. Зои Гайдай – ул. Героев Днепра – местный проезд по ул. Богатырской, разворот у Большой Кольцевой дороги – ул. Богатырская – ул. Полярная – просп. Маршала Рокоссовского – ул. Юрия Кондратюка – просп. Литовский – Минский массив;

автобусов маршрута № 41-Д – ст. м. «Героев Днепра» – просп. Оболонский – ул. Героев Днепра – местный проезд по ул. Богатырской, разворот у Большой Кольцевой дороги – ул. Богатырская – ул. Полярная – просп. Литовский – ул. Днепроводская – поселок ДВС.

Изменения в работе общественного наземного транспорта происходят в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро «Левобережная» будет ограничено движение транспорта.

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