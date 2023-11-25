В ДТП на Харьковщине 18 человек пострадали, один человек погиб

ДТП произошло между легковушкой «Toyota» и автобусом «Volkswagen».

Источник фото: facebook.com/police.kharkov

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Купянском районе на Харьковщине, в котором один человек погиб, а 18 пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу утром, 24 ноября, на автодороге Чугуев-Меловое.

В полиции по предварительным данным пишут, что водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Volkswagen» под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.

Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.

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