В ДТП на Харьковщине 18 человек пострадали, один человек погиб

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Купянском районе на Харьковщине, в котором один человек погиб, а 18 пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу утром, 24 ноября, на автодороге Чугуев-Меловое.
В полиции по предварительным данным пишут, что водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Volkswagen» под управлением 56-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.
Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства устанавливаются.
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