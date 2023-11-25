Врачи и фармацевты не будут иметь права назначать лекарства, руководствуясь выгодой от производителя

Правительство поддержало законопроект, который запретит проявления такого «сотрудничества», и в дальнейшем его должна рассмотреть Верховная Рада.

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Врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации не будут иметь права непосредственно или через других лиц требовать, просить и получать ни средства, ни иную выгоду за назначение лекарственных средств конкретного производителя. Запрет будет распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, Правительство поддержало законопроект, который запретит проявления такого «сотрудничества» между производителями, дистрибьюторами лекарственных средств и представителями фармацевтических компаний с медицинскими и фармацевтическими работниками.

В дальнейшем законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

Законопроектом предусмотрен перечень четких действий, влияющих на объективность и эффективность работы врачей и фармацевтов, с целью недопущения назначения лекарства под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов.

Также будет запрещено использовать для назначения лекарства бланки фармкомпаний, которые содержат рекламную информацию.

Кроме того, фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателя будут обязаны предоставить достоверную информацию об имеющихся аналогах. Провизор не должен скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Законопроект разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

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