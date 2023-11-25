Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в закон об отпусках о праве военных на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Работники, призванные на военную службу, будут иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, - Рада приняла закон

Давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег, - закон

Все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в черный список, - парламент принял закон.

Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

ГПСУ объяснила, что не уполномочена контролировать срок пребывания граждан за границей и привлекать к ответственности за его превышение

Законодательство не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности по осуществлению контроля за сроком пребывания граждан Украины за границей и привлечению их к ответственности за его превышение.

Следующий конкурс на руководителя САП проведет комиссия с подавляющей ролью представителей «международников»

Нового руководителя САП будет отбирать конкурсная комиссия голосами членов от международных партнеров, - Рада одобрила законопроект.

  1. В Украине

Врачи и фармацевты не будут иметь права назначать лекарства, руководствуясь выгодой от производителя

12:21, 25 ноября 2023
Правительство поддержало законопроект, который запретит проявления такого «сотрудничества», и в дальнейшем его должна рассмотреть Верховная Рада.
Врачи и фармацевты не будут иметь права назначать лекарства, руководствуясь выгодой от производителя
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Врачи, фармацевты и специалисты по реабилитации не будут иметь права непосредственно или через других лиц требовать, просить и получать ни средства, ни иную выгоду за назначение лекарственных средств конкретного производителя. Запрет будет распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, Правительство поддержало законопроект, который запретит проявления такого «сотрудничества» между производителями, дистрибьюторами лекарственных средств и представителями фармацевтических компаний с медицинскими и фармацевтическими работниками.

В дальнейшем законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

Законопроектом предусмотрен перечень четких действий, влияющих на объективность и эффективность работы врачей и фармацевтов, с целью недопущения назначения лекарства под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов.

Также будет запрещено использовать для назначения лекарства бланки фармкомпаний, которые содержат рекламную информацию.

Кроме того, фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателя будут обязаны предоставить достоверную информацию об имеющихся аналогах. Провизор не должен скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Законопроект разработан во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва