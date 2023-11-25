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  1. В Украине

Начисление физическим лицам платы за землю: что нужно знать

21:38, 25 ноября 2023
Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами.
Начисление физическим лицам платы за землю: что нужно знать
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что основанием для начисления земельного налога являются:

- данные государственного земельного кадастра;

- данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

- данные государственных актов, удостоверяющих право собственности или право постоянного пользования земельным участком (государственные акты на землю);

- данные сертификатов о праве на земельные доли (паи);

- решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

- данные других правоустанавливающих документов, удостоверяющих право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи).

В случае представления налогоплательщиком в контролирующий орган правоустанавливающих документов на земельный участок, земельную долю (пай), сведения о которых отсутствуют в базах данных информационных систем центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, начисление налога физическим лицам осуществляется на основании поданных налогоплательщиком сведений к получению контролирующим органом информации о переходе права собственности на объект налогообложения.

Центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере земельных отношений и в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в сфере строительства, ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца, а также по запросу соответствующего контролирующего органа по местонахождению земельного участка подают информацию, необходимую для исчисления и взимания платы за землю, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В случае предоставления налогоплательщиком в контролирующий орган правоустанавливающих документов на земельный участок, сведения о котором отсутствуют в базах данных информационных систем центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, уплата налога физическими и юридическими лицами производится на основании поданных налогоплательщиком сведений к получению контролирующим органом информации о переходе права собственности на объект налогообложения.

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая), которые направляют налогоплательщику налоговое уведомление-решение о внесении налога вместе с подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.

Плательщики платы за землю имеют право в письменном виде или в электронной форме средствами электронной связи обратиться в контролирующий орган по своему месту регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения земельных участков для проведения сверки данных относительно:

- размера площадей и количества земельных участков, находящихся в собственности и/или пользовании плательщика;

- права на пользование льготой по уплате налога;

- размера ставки земельного налога;

- начисленной суммы платы за землю.

В случае обнаружения разногласий между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или должным образом заверенных копий таких документов, в частности, документов на право собственности, пользования льготой, а также в случае изменения размера ставки платы за землю, контролирующий орган, к которому обратился плательщик платы за землю, производит в течение десяти рабочих дней перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение вместе с подробным расчетом суммы налога. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

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