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  1. Общество

Как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии: инструкция

11:57, 25 ноября 2023
Украинцам рассказали, как удобно подать заявление на назначение пенсионных выплат.
Как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии: инструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заявление на назначение пенсии можно подать дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

- подготовить цветные скан-копии документов

- паспорт;

- идентификационный код;

- документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

- свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.

- подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.

Для подачи заявления выполните следующие шаги:

авторизуйтесь в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в левом боковом меню выберите раздел «ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» и нажмите на вкладку «ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ»;

ознакомьтесь с краткой инструкцией и пошагово заполните атрибуты заявления;

добавьте предварительно отсканированные документы и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»;

проверьте внесенные в заявление данные, если все верно, — нажмите «ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ»;

статус обработки заявления можно просматривать во вкладке «МОИ ОБРАЩЕНИЯ».

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