Как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии: инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как быстро и удобно подать заявление на назначение пенсии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Заявление на назначение пенсии можно подать дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
- подготовить цветные скан-копии документов
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);
- справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);
- свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.
- подключить смс-информирование от Пенсионного фонда.
Для подачи заявления выполните следующие шаги:
авторизуйтесь в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
в левом боковом меню выберите раздел «ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» и нажмите на вкладку «ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ»;
ознакомьтесь с краткой инструкцией и пошагово заполните атрибуты заявления;
добавьте предварительно отсканированные документы и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»;
проверьте внесенные в заявление данные, если все верно, — нажмите «ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ»;
статус обработки заявления можно просматривать во вкладке «МОИ ОБРАЩЕНИЯ».
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