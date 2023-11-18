Досрочный уход на пенсию: кто имеет право

Некоторые категории украинцев имеют право на пенсию, даже если не достигли соответствующего возраста.

В Украине существуют категории граждан, которые могут выходить на пенсию, даже если у них нет необходимого страхового стажа и не достигли соответствующего возраста.

В нашей стране определен единственный минимальный возраст для выхода на пенсию для женщин и мужчин – 60 лет. Право выйти на пенсию в этом возрасте у людей, страховой стаж которых составляет не менее 30 лет, пишет ЭП.

В случае отсутствия достаточного страхового стажа лицо может получить пенсию по возрасту в 60, 63 или 65 лет. При этом требования к стажу уменьшаются.

Законодательство дает возможность выходить на пенсию и до достижения установленного возраста. Это право принадлежит следующим категориям граждан:

1. Лица с особым состоянием здоровья (больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики):

- мужчины - после достижения 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

- женщины – после достижения 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

2. Инвалиды по зрению первой группы - слепые и инвалиды с детства первой группы:

- мужчины – по достижении 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа;

- женщины – по достижении 40 лет при наличии 10 лет страхового стажа.

3. Женщины, родившие пятерых или более детей, воспитавшие их до шестилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства, которые воспитали их до шестилетнего возраста:

матери – после достижения 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

родители - после достижения 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

4. Лица, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или пострадали от Чернобыльской катастрофы:

мужчины – по достижении 55 лет при наличии страхового стажа 25 лет;

женщины – после достижения 50 лет при наличии страхового стажа 20 лет.

Также уйти на пенсию могут военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, обеспечивавшие национальную безопасность и оборону и имеющие статус участника боевых действий.

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