Достроковий вихід на пенсію: хто має право

Певні категорії українців мають право на пенсію, навіть якщо не досягли відповідного віку.

В Україні існують категорії громадян, які можуть виходити на пенсію, навіть якщо вони не мають необхідного страхового стажу та не досягли відповідного віку.

В нашій країні визначений єдиний мінімальний вік для виходу на пенсію для жінок та чоловіків — 60 років. Право вийти на пенсію в цьому віці мають люди, страховий стаж яких становить не менше 30 років, пише ЕП.

У випадку відсутності достатнього страхового стажу, особа може отримати пенсію за віком у 60, 63 або 65 років. При цьому вимоги до стажу зменшуються.

Законодавство надає можливість виходити на пенсію і до досягнення встановленого віку. Це право належить наступним категоріям громадян:

1. Особи з особливим станом здоров’я (хворі на гіпофізарний нанізм(ліліпути), диспропорційні карлики):

- чоловіки — після досягнення 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу;

- жінки — після досягнення 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

2. Інваліди із зору першої групи— сліпі та інваліди з дитинства першої групи:

- чоловіки — після досягнення 50 років за наявності 15 років страхового стажу;

- жінки — після досягнення 40 років за наявності 10 років страхового стажу.

3. Жінки, які народили п’ятеро або більше дітейі виховали їх до шестирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку:

матері - після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;

батьки — після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

4. Особи, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕСабо постраждали від Чорнобильської катастрофи:

чоловіки — після досягнення 55 років за наявності страхового стажу 25 років;

жінки — після досягнення 50 років за наявності страхового стажу 20 років.

Також піти на пенсію можуть військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, забезпечували національну безпеку та оборону і мають статус учасника бойових дій.

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