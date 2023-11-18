У Міноборони Британії оцінили, чи призведе зима до змін на фронті в Україні

Розвідка наголошує, що безпілотники та артилерія продовжують відігравати важливу роль на фронті.

Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Зима, ймовірно, не принесе значних змін на передовій в Україні, повідомляє Міноборони Британії в соцомережі Х (Twitter).

Британська розвідка провела аналіз основних подій на фронті за останній тиждень і зробила наступні висновки:

важкі бої продовжуються на Куп'янській осі в Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські воїни створили плацдарм;

жодна зі сторін не досягла істотного прогресу на фронті, однак росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

За інформацією британських розвідників, важливу роль на фронті продовжують відігравати безпілотники та артилерія, зокрема касетні снаряди.

"З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

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