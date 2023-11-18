В Минобороны Британии оценили, приведет ли зима к изменениям на фронте в Украине

Разведка отмечает, что беспилотники и артиллерия продолжают играть немаловажную роль на фронте.

Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Зима, вероятно, не принесет значительных изменений на передовой в Украине, сообщает Минобороны Британии в соцсети Х (Twitter).

Британская разведка провела анализ основных событий на фронте за последнюю неделю и сделала следующие выводы:

- тяжелые бои продолжаются на Купянской оси в Луганской области вокруг Авдеевки, на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские воины создали плацдарм;

- ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на фронте, однако россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки.

По информации британских разведчиков, немаловажную роль на фронте продолжают играть беспилотники и артиллерия, в том числе кассетные снаряды.

"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", – говорится в сообщении.

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