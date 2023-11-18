В Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший зерно, — СМИ

Вероятно, судно наткнулось на плавающую морскую мину.

иллюстративное фото

В Черном море на мине подорвалось торговое судно, перевозившее зерно. Оно получило легкие повреждения возле побережья Украины. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, балкер "Georgia S" под флагом Либерии, направлялся из порта Южный и был загружен зерном, когда получил повреждения в открытом море.

Отмечается, что балкер, вероятно, подорвался на морской плавающей мине и получил небольшие повреждения.

Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца.

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