В Днепре наказали мужчину, распространявшего «фильмы для взрослых» с детьми

Злоумышленника приговорили к 9 годам за решеткой.

Днепрянина приговорили к 9 годам тюрьмы за хранение и распространение «фильмов для взрослых» с детьми. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что осужденный скачал видеоматериалы, которые в дальнейшем хранил с целью распространения.

Контент он распространял через Интернет через файлообменную программу.

В ходе обыска по месту жительства мужчины изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и электронные носители информации, содержащие «фильмы для взрослых» с детьми.

Злоумышленник свою вину не признал. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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