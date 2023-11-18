У Дніпрі покарали чоловіка, який розповсюджував «фільми для дорослих» з дітьми

Зловмисника засудили до 9 років за ґратами.

Дніпрянина засудили до 9 років в’язниці за зберігання та розповсюдження «фільмів для дорослих» з дітьми. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що засуджений завантажив відеоматеріали, які в подальшому зберігав з метою розповсюдження.

Контент він поширював у мережі Інтернет через файлообмінну програму.

У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили «фільми для дорослих» з дітьми.

Зловмисник свою вину не визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили.

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