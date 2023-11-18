У Держпраці зазначили, що накази та будь-які інші документи й повідомлення, пов’язані з питаннями трудових відносин, можуть пересилатися альтернативними засобами зв’язку

У Південно-Східному міжрегіонального управлінні Держпраці пояснили, чи можна надіслати заяву про надання неоплачуваної відпустки через месенджер.

Посадовці зазначили, що в період дії воєнного стану роботодавець і працівник можуть домовитися про будь-який доступний спосіб електронної комунікації, обраний за згодою сторін. Це означає, що накази та будь-які інші документи й повідомлення, пов’язані з питаннями трудових відносин, можуть пересилатися альтернативними засобами зв’язку (електронна пошта, месенджери тощо). Однак такий спосіб комунікації обов’язково слід узгодити заздалегідь.

Узгодження може бути підтверджене, наприклад, розпорядженням або наказом роботодавця чи наявністю певних положень у трудовому договорі.

Крім того, у Держпраці звернули увагу на недопущення мобінгу, дискримінації працівників із ВІЛ/СНІД і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах, а також згадали про необхідність психологічної підтримки працівників на робочих місцях.

Раніше ми писали, чи можуть роботодавці змушувати працівників йти у відпустки за власний рахунок під час воєнного стану.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.