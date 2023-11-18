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В Україні відзначають День сержанта ЗСУ: що ще святкують 18 листопада

09:20, 18 листопада 2023
Щороку 18 листопада відзначають День сержанта Збройних сил України.
В Україні відзначають День сержанта ЗСУ: що ще святкують 18 листопада
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У суботу, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України. Це професійне свято від 2009 року існувало в іншому форматі, але 19 квітня 2019 року Петро Порошенко запровадив нову дату. 

Мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати відданість сержантів і старшин військовій справі, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов'язків.

Також сьогодні Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Фіксована дата була встановлена 2020 року. Ця глобальна кампанія спрямована на те, щоб підвищити обізнаність і розуміння стійкості до протимікробних препаратів.

Ще 18 листопада святкують День ресторану. Ідея створення такого дня з'явилася у Фінляндії 2011 року. Суть полягає в тому, щоб запросити усіх, хто бажає відкрити власну кав'ярню чи бар, на один день стати власниками такого закладу. 

Також сьогодні Міжнародний день тих, хто пережив самогубство близької людини. 

Віряни вшановують пам'ять святих Платона та Романа.

Пам’ятні дати:

  • 1918 - Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;
  • 1918 - Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса;
  • 1928 - На екрани вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса - символу компанії;
  • 1935 - У Ризі відкрито Монумент Свободи;
  • 1990 - Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ;
  • 2005 - Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Веніка для України;
  • 2007 - Унаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. Засядька" (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

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