На Одещині ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури: є постраждалий

Пошкоджено адмінбудівлю, одна людина госпіталізована.

В Одеському районі внаслідок нічної шахедної атаки відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Є постраждалий, повідомили в Силах оборони Півдня.

"Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Загалом над південними регіонами України протягом ночі було знищено 8 ворожих дронів: шість над Миколаївщиною та по одному над Одещиною і Херсонщиною.

Нагадаємо, що рф масово атакувала Україну шахедами: знищено 29 з 38 БПЛА цієї ночі.

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