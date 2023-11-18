США передадуть новий пакет допомоги Україні не раніше середини грудня, — ЗМІ

Як повідомляється, прихильники України в Конгресі США активно борються за значний пакет допомоги, що розглядається окремо від обов'язкових законопроектів, які приймаються в екстреному порядку.

Скоріш за все, Україна отрмає від Сполучених Штатів Америки новий пакет допомоги не раніше, ніж у середині грудня. Про це інформує Bloomberg.

За інформацією видання, прихильники України в Конгресі США активно борються за значний пакет допомоги, що розглядається окремо від обов'язкових законопроектів, які приймаються в екстреному порядку.

Ймовірно, Конгрес завершить переговори та прийме новий пакет допомоги для України в середині грудня. Сенатори з обох партій планують працювати над угодою щодо допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки та повернення до Вашингтона.

"Нам потрібно підштовхнути себе до переговорів наступного тижня", - заявив у Кріс Кунс, демократ зі штату Делавер, який має тісні зв'язки з Президентом США.

"В українців закінчується паливо, зброя та боєприпаси", - додав Кунс. Конгрес має діяти "в терміни, які матимуть значення".

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, але без допомоги Україні та Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.