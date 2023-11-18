США передадут новый пакет помощи Украине не раньше середины декабря, — СМИ

Как сообщается, сторонники Украины в Конгрессе США активно борются за значительный пакет помощи, который рассматривается отдельно от обязательных законопроектов, принимаемых в экстренном порядке.

Скорее всего, Украина получит от Соединенных Штатов Америки новый пакет помощи не раньше, чем в середине декабря. Об этом информирует Bloomberg.

По информации издания, сторонники Украины в Конгрессе США активно борются за значительный пакет помощи, который рассматривается отдельно от принимаемых в экстренном порядке обязательных законопроектов.

По всей вероятности, Конгресс завершит переговоры и примет новый пакет помощи для Украины в середине декабря. Сенаторы обеих партий планируют работать над соглашением о помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.

"Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе", - заявил у Крис Кунс, демократ из штата Делавер, имеющий тесные связи с Президентом США.

"У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", – добавил Кунс. Конгресс должен действовать "в сроки, которые будут иметь значение".

Напомним, что Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, но без помощи Украины и Израиля.

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