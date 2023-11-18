Мощная «шахедная» атака на Украину: ПВО уничтожила 29 из 38 вражеских дронов

Дроны запускали с северного и юго-восточного направлений.

россия еще раз массированно атаковала Украину ударными дронами типа Shahed. Атака продолжалась с 20 часов 17 ноября по 4 часа 18 ноября. Украинская ПВО уничтожила 29 из 38 шахедов. Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что дроны запускали с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск – рф). В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников.

"Дроны атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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