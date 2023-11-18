Потужна «шахедна» атака на Україну: ППО знищила 29 із 38 ворожих дронів

Дрони запускали з північного та південно-східного напрямків.

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росія вкотре масовано атакувала Україну ударними дронами типу Shahed. Атака тривала з 20-ї години 17 листопада по 4-у годину 18 листопада. Українська ППО знищила 29 з 38 шахедів. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що дрони запускали з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - рф). Загалом були зафіксовані пуски 38 ударних безпілотників.

"Дрони атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

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