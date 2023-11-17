Він займав посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки із січня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ №757/2023 оприюднено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться у тексті документу.

Як відомо, Президент призначив Олександра Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки України 21 січня 2022 року.

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