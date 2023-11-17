Кабмін схвалив рекомендації щодо розміщення інформації з урахуванням потреб осіб з особливими потребами

Рекомендації спрямовані на створення умов для отримання особами з порушенням інтелектуального розвитку.

У п’ятницю, 17 листопада, Кабінет міністрів схвалив рекомендації щодо викладення інформації суб'єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні Уряду.

Так, рекомендації спрямовані на створення умов для отримання особами з порушенням інтелектуального розвитку, зокрема особами з інвалідністю, іншими категоріями населення, яким складно розуміти інформацію, інформаційних повідомлень суб'єктів владних повноважень.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 17 листопада.

Додамо, що Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку та звільнив заступника міністра молоді та спорту.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.