Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку та звільнив заступника міністра молоді та спорту

Уряд ухвалив розпорядження про звільнення Панченко Людмили Володимирівни з посади заступника Міністра молоді та спорту.

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 17 листопада, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд ухвалив розпорядження про звільнення Панченко Людмили Володимирівни з посади заступника Міністра молоді та спорту.

Також Кабмін вирішив призначити на другий строк членами наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»:

• Роднянського Олександра Олександровича як представника держави від Президента України;

• Тапанову Розу Асхатівну як представника держави від Кабінету Міністрів України;

• Пашко Юлію Ігорівну як представника держави від Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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