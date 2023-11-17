Кабмин обновил состав наблюдательного совета Ощадбанка и уволил заместителя министра молодежи и спорта

Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 17 ноября, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство приняло распоряжение об увольнении Панченко Людмилы Владимировны с должности заместителя Министра молодежи и спорта.
Также Кабмин решил назначить на второй срок членами наблюдательного совета акционерного общества «Державний ощадний банк України»:
• Роднянского Александра Александровича как представителя государства от Президента;
• Тапанову Розу Асхатовну как представителя государства от Кабинета Министров Украины;
• Пашко Юлию Игоревну как представителя государства от Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
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