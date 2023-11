Кабмин провел заседание: какие решения приняли 17 ноября

Правительство создало Межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по вопросам реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы.

В пятницу, 17 ноября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку та Національної електронної комунікаційної мережі». Законопроектом пропонується створити правові основи функціонування Національної системи конфіденційного звʼязку та Національної електронної комунікаційної мережі в умовах використання новітніх технологій і привести законодавство у відповідність із ЗУ «Про електронні комунікації».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.11.2006 № 1658 «Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту». Поширено дію постанови КМУ від 28.12.2016 N 1026 «Деякі питання організації харчування особового складу Збройних Сил» для здійснення проведення процедур закупівель Державною спеціальною службою транспорту продуктів харчування у межах бюджетних призначень відповідно до затвердженого Міністерством оборони каталогу продуктів харчування.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 10.11.2021 N 1166 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб». Затверджено новий склад Міжвідомчої робочої групи.

- Затверджено перелік продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, до якого включено продукцію, на яку може поширюватись дія відповідних технічних регламентів і яка є критично необхідною для забезпечення потреби необхідного обладнання, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах воєнного стану в Україні. Внесено зміни до Технічного регламенту безпеки машин, Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, якими передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється надавати на ринку та/або вводити в експлуатацію продукцію, яка включена до переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

- Внесено зміни до Положення про Офіс реформ. Доповнено перелік основних завдань Офісу реформ новим завданням щодо виконання функцій української частини Секретаріату Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

- Затверджено, на виконання пункту 2 частини першої статті 4 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів», Порядок укладення договору управління об’єктами, примусово вилученими відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.05.2015 N 354 «Про порядок прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого обʼєднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Визначено додаткову сферу регулювання Комісії з питань дотримання ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» шляхом покладення на неї повноважень стосовно проведення правової експертизи щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи , політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого обʼєднання громадян вимогам ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 04.04.2018 N 251 «Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення». Уточнено та актуалізовано посадовий склад Міжвідомчої координаційної комісії.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», Порядок проведення сертифікації насіння, видачі та скасування сертифікатів на насіння; Порядок проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу; форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

- Затверджено, на виконання абзацу другого частини другої, частини сьомої статті 252-1 Митного кодексу України, форму документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України); Положення про документ для декларування військової техніки та інших товарів (Форму 302 України); Порядок заповнення документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України); Порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного контролю та оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням документа для декларування військової техніки та інших товарів (Форми 302 України).

- Затверджено, на виконання частини другої статті 9 та пункту 4 частини першої статті 19 ЗУ «Про управління відходами», Порядок віднесення речовин або предметів до побічних продуктів та критерії віднесення речовин або предметів до побічних продуктів. Порядок поширюється на субʼєктів господарювання, у яких під час виробничого процесу утворюються речовини або предмети, які можуть бути використані як сировина в іншому виробництві чи як готова продукція.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.10.2017 N 980 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2022 роки» з метою приведення її у відповідність до ЗУ від 12.01.2023 N 2859-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності» та постанови КМУ від 28.12.2016 N 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2023 рік». Передбачено, що затверджені постановою КМУ від 18.10.2017 N 980 середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня діють у 2023 році. Викладено перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня у новій редакції, підготовленій на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

- Затверджено, відповідно до частини третьої статті 125 Кодексу цивільного захисту України, Порядок виплати грошового забезпечення сім’ям осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин.

- Внесено зміну до додатка «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету» до постанови КМУ від 11.10.2016 N 710 «Про ефективне використання державних коштів». Знято обмеження на збільшення штатної чисельності для працівників Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

- Затверджено перелік сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та перелік сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання. Доручено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити відповідно до правил проходження електронної черги перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України за допомогою електронної системи та її функціонування організацію бронювання користувачами електронної системи «Електронна черга перетину кордону» місць в пріоритетній черзі перетину кордону вантажними автомобілями із с/г продукцією, яка має обмежений строк зберігання, як такими, що відповідно до законодавства мають право на здійснення відповідних видів контролю в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України у першочерговому порядку; а також бронювання користувачами електронної системи «Електронна черга перетину кордону» місць в черзі очікування вантажних автомобілів із с/г продукцією, яка має особливий режим зберігання, без зазначення номера митної декларації, оформленої для вивезення товарів із митної території України, під час бронювання.

- Викладено у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» з метою приведення Статуту у відповідність до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства», ЗУ «Про акціонерні товариства»та постанови КМУ від 02.11.2023 N 1140 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень». Визначено товариство страховиком із спеціальним статусом; запроваджено норми щодо існування акцій виключно в електронній формі; запроваджено систему внутрішнього контролю та вимог до керівників підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм, з внутрішнього аудиту; запроваджено підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції; унормовано питання формування резервного капіталу; визначено види діяльності товариства тощо.

- Утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки. Затверджено посадовий склад Міжвідомчої робочої групи та Положення про неї.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 02.11.2023 N 1140 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень» з метою приведення у відповідність назви компанії та уточнення процедуру укладення Угоди приватним акціонерним товариством «Експортно-кредитне агентство».

- Схвалено проект Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща - Україна. Укладення зазначеної Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща - Україна на період 2021-2027 років, однієї з програм транскордонного співробітництва, що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Угода спрямована на розвиток польсько-українського прикордонного регіону, у тому числі шляхом залучення фінансування Європейського Союзу для реалізації транскордонних проектів.

- Схвалено проект Угоди про фінансування програми (Interreg VI-A) NEXT Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна. Укладання Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі транскордонного співробітництва Interreg NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на період 2021-2027 років, однієї з програм транскордонного співробітництва, що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів, та залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів, що беруть участь у Програмі.

- Схвалено проект Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT «Румунія- Україна». Укладення Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі транскордонного співробітництва Interreg NEXT Румунія - Україна на період 2021-2027 років, що є однією з програм транскордонного співробітництва, які фінансово підтримуються ЄС та належать до елементів політики ЄС щодо країн-сусідів. Програму спрямовано на розвиток українсько-румунського прикордонного регіону для наближення його розвитку до європейського рівня розвитку прикордонних регіонів. Основними завданнями Програми є сприяння розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з наступних конкретних цілей: Екологічний фокус через кордони (зміна клімату та запобігання ризикам стихійних лих, біорізноманіття); Соціальний розвиток через кордони (освіта, охорона здоровʼя, культура); Прикордонне співробітництво (безпечніші та надійніші кордони).

- Схвалено проект Угоди про фінансування Програми Interreg (Interreg VI-B) NEXT «Басейн Чорного моря». Укладання Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі транснаціонального співробітництва Interreg NEXT Басейн Чорного моря на період 2021-2027 років, однієї з програм транскордонного співробітництва, що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів. Програма спрямована на розвиток країн Чорноморського регіону та має особливе зобовʼязання наблизити до європейського рівня їх розвиток. Повноцінна участь України у Програмі шляхом підписання Угоди дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку українських регіонів, що беруть участь у Програмі. Основними завданнями Програми є сприяння розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення однієї з наступних конкретних цілей: розумний регіон; чистий регіон.

- Схвалено проект Угоди про фінансування Дунайської регіональної програми (Interreg VI B). Укладення Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі транснаціонального співробітництва - Дунайській регіональній програмі (Interreg VI B) на період 2021-2027 років. Програма дозволить створити платформу для співпраці в стратегічних напрямах між усіма країнами-учасниками Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Основними завданнями Програми є сприяння розробці проектів, які становлять спільний інтерес та повинні бути спрямовані на досягнення одного з наступних пріоритетів: Розумніший Дунайський регіон; Зеленіший, низьковуглецевий Дунайський регіон; Більш соціальний Дунайський регіон; Краще управління співпрацею.

- Схвалено рекомендації щодо викладення інформації субʼєктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття. Рекомендації спрямовані на створення умов для отримання особами з порушенням інтелектуального розвитку, у тому числі особами з інвалідністю, іншими категоріями населення, яким складно розуміти інформацію, інформаційних повідомлень субʼєктів владних повноважень.

- Виділено Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 180 млн. 700 тис. гривень для надання державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їх сімей, а саме: 159 млн. 700 тис. гривень - для надання щорічної державної грошової допомоги; 21 млн. гривень - для надання одноразової державної грошової допомоги.

- Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Дніпропетровській обласній державній адміністрації (для Дніпропетровської обласної військової адміністрації) 12 млн. 500 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд.

- Затверджено план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2023-2025 роках. План дій спрямований на реалізацію заходів щодо підвищення рівня відкритості врядування в Україні, забезпечення доступу до інформації, громадської участі та підзвітності органів державної влади. Зазначені заходи включають запровадження цифрового інструменту управління проектами відбудови, розвитку регіонів та участі громадськості у цьому процесі; підвищення рівня прозорості у видобувних галузях; забезпечення доступності наукової інформації; посилення участі молоді у формуванні та реалізації політики тощо.

- Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» та адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) у розмірі 260 млн. доларів США як шостого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

- Визнано за доцільне залучення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку як шостого додаткового фінансування для реалізації інвестиційного Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» у розмірі 1,086 млрд. доларів США.

