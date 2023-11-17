Кабмин одобрил рекомендации по размещению информации с учетом потребностей лиц с особыми потребностями

Рекомендации направлены на создание условий для получения лиц с нарушением интеллектуального развития.

В пятницу, 17 ноября, Кабинет министров одобрил рекомендации по изложению информации субъектами властных полномочий в форматах, обеспечивающих доступность ее восприятия.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Так, рекомендации направлены на создание условий для получения лиц с нарушением интеллектуального развития, в частности лиц с инвалидностью, другими категориями населения, которым сложно понимать информацию, информационных сообщений субъектов властных полномочий.

Ранее мы писали, что Кабмин провел заседание: какие решения были приняты 17 ноября.

Добавим, что Кабмин обновил состав наблюдательного совета Ощадбанка и уволил замминистра молодежи и спорта.

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