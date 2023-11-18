Нужно ли оплачивать работнице больничные по уходу за ребенком во время отпуска

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет в период пребывания застрахованного лица в ежегодном отпуске не предоставляется.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как оплачивать дни временной нетрудоспособности, если во время пребывания в ежегодном отпуске работница одновременно ухаживала за больным ребенком и болела сама.

ПФУ отмечает, что в таком случае накладываются период отпуска и периоды временной нетрудоспособности одного человека по разным страховым случаям.

Специалисты привели пример:

Работнице в период со 2 по 15 октября 2023 года включительно предоставлена часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Во время отпуска она и ребенок заболели. Семейным врачом было выдано два МВТН (медицинские заключения о временной нетрудоспособности) и сформированы два листка нетрудоспособности: с 09 по 11 октября – причина нетрудоспособности “необходимость ухода за больным ребенком” и с 10 по 13 октября 2023 года – по причине заболевания или травмы, не связанные с несчастным случаем на производстве“.

Учитывая “Правила сокращения”, определяющие приоритет различных причин нетрудоспособности, период временной нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности “необходимость ухода за больным ребенком” сокращается (автоматически) листком нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности “временная нетрудоспособность случаем на производстве” (Порядок выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Минздрава № 1234 от 17.06.2021).

Согласно части шестой статьи 15 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" помощь по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет в период пребывания застрахованного лица в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске не предоставляется.

С учетом указанной оплаты подлежит период временной нетрудоспособности работницы с 10.10.2023 по 13.10.2023. Отпуск продолжается на четыре календарных дня (п. 1 части 2 статьи 11 Закона Украины "Об отпусках").

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