Правительство сняло ограничения на увеличение штата работников заповедника «Киево-Печерская лавра»

Кабинет министров снял ограничения на увеличение штатной численности работников Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Фото: Red Letter

В пятницу, 17 ноября, Кабинет Министров снял ограничения на увеличение штатной численности работников Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, внесены изменения в постановление «Об эффективном использовании государственных средств», а именно в приложение «Мероприятия по эффективному и рациональному использованию госсредств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других государственных органов».

Эти изменения снимают ограничения по увеличению штатной численности для работников Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Ранее мы писали, что Кабмин провел заседание: какие решения были приняты 17 ноября.

Добавим, что Кабмин обновил состав наблюдательного совета Ощадбанка и уволил замминистра молодежи и спорта.

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