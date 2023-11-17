Кабмин выделил более 180 миллионов гривен на помощь пленным и членам их семей

Средства поступят в Минреинтеграции и будут адресно направлены людям, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Фото: armyinform.com.ua

Кабинет министров выделил 180,7 миллионов гривен на помощь освобожденным пленным и семьям тех, кто пока лишен личной свободы государством-агрессором. Соответствующее решение было принято на заседании 17 ноября.

«Украина не оставляет людей, лишенных агрессором личной свободы, и членов их семей наедине с бедой. Конечно, самая главная задача, на решение которой направлены все силы – вернуть домой тех, кто еще находится в плену. И оно решается. В то же время государство поддерживает семьи пленных и обеспечивает социальную поддержку освобожденных граждан», - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Средства поступят в Министерство реинтеграции и будут адресно направлены людям, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины или членам их семей.

В частности, из этих средств 159,7 млн грн предполагается направить на ежегодную государственную денежную помощь, предоставляемую членам семей пленных за каждый год пребывания человека в плену и 21 млн грн – на предоставление единовременной государственной денежной помощи, получаемой после освобождения из плена.

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