САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 17 ноября рассмотрел проект Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» №10060, поданный Кабмином.

Целью является усовершенствование правовых основ деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в частности, в части усиления ее самостоятельности и организационной независимости. Законопроект подготовлен Правительством во исполнение обязательств Меморандума с МВФ.

Предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, законы «О государственной тайне» и «О прокуратуре», в частности:

1) вывести САП из структуры Офиса Генерального прокурора и реорганизовать ее в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица (аналогично областным прокуратурам);

2) изменить процедуру конкурсного отбора должности руководителя САП и прокуроров САП;

3) возложить на руководителя САП полномочия руководителя органа прокуратуры, а также полномочия по принятию на работу, увольнению с работы, привлечению к дисциплинарной ответственности, установлению условий оплаты труда работников подразделений аппарата САП (государственных служащих, служащих, других работников), определению организации деятельности САП

4) предусмотреть проведение внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности САП и функционирования Специализированной дисциплинарной комиссии прокуроров САП;

5) установить должностные оклады прокуроров и других работников САП в соответствии с размером прожиточного минимума и т.д.

По результатам обсуждения на заседании, состоявшемся 17 ноября 2023 года, Комитет пересмотрел свое предварительное решение и повторно рассмотрел проект Закона №10060 и альтернативные ему проекты № 10060-1 и №10060-2.

Учитывая вышесказанное и результаты обсуждения законопроекта, Комитет рекомендует Верховной Раде Украины проект Закона №10060 включить в Повестку десятой сессии Верховной Рады Украины и по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Ранее мы писали, что депутаты планируют упразднить «правки Лозового» путем принятия законопроекта по САП.

Автор: Наталья Мамченко

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